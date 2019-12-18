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Tiny House, Big Living

Das Tiny-House-Trio

HGTVFolge vom 18.12.2019
Das Tiny-House-Trio

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Tiny House, Big Living

Folge vom 18.12.2019: Das Tiny-House-Trio

21 Min.Folge vom 18.12.2019

Nach 20 Jahren in New York verlässt eine Familie mit Hund den Big Apple und baut ein Tiny House. Ihr Mini-Gebäudekomplex wird aus drei separaten Tiny Houses bestehen, die über eine Terrasse miteinander verbunden sind. Es wird ein würfelartiges Büro, ein Gästehaus und ein Wohnhaus mit insgesamt 37 Quadratmeter geben.

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