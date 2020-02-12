Tiny House, Big Living
Folge vom 12.02.2020: Schuhschrank to go!
21 Min.Folge vom 12.02.2020
Ein Paar verkleinert sich zum zweiten Mal und sieht dabei auch eine Business-Idee. In der schönen Gegend von Idaho wollen sie mehrere Tiny Houses zum Übernachten anbieten. Doch zuerst geht es um ihr eigenes Zuhause: Mobile 31 Quadratmeter werden auf mehrere Ebenen aufgeteilt. Rachel möchte ihre Schuhe schön präsentieren und leichter finden. Dafür gibt es ein eigens entworfenes Regal.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.