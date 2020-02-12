Tiny House, Big Living
Folge vom 12.02.2020: Ein Wohntraum in Pastell
21 Min.Folge vom 12.02.2020
Eine vierköpfige Familie bringt den einzigartigen Charakter von Charleston, South Carolina, in ihren Tiny Hausbau ein. Sie setzen auf traditionelle Akzente wie einen Steinpfad aus Austernschalen, helle Pastelltöne, weiße Fensterrahmen, schwarze Rollläden und Markisen. Im Innenraum lassen Chris und Sheradan zwei Lofts im südländischen Charme bauen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.