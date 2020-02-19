Tiny House, Big Living
Folge vom 19.02.2020: Kleines Haus ohne Netz
21 Min.Folge vom 19.02.2020
Eine fünfköpfige Familie baut ein Minihaus auf einem riesigen Grundstück im Norden von Idaho. Sie träumen von einem naturverbundenen Leben in einem rustikal-charmanten Häuschen mit Holzofen, Bücherregalen im Wohnzimmer und ein Co-Schlafzimmer mit Kojen für die ganze Familie.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3-8: Warner Bros. Discovery, Inc.