Tiny House, Big Living
Folge vom 08.01.2020: Das Tiny-Yoga-Studio
21 Min.Folge vom 08.01.2020
Abby und ihre Mum bauen ein offen gestaltetes Tiny House, in dem sie Wohnen, Yoga-Kurse und Fitness-Training vereinen können. Das Tiny House steht auf einem Anhänger und kommt mit Schlafboden auf 26,5 Quadratmeter. Um all ihre Ideen umsetzen zu können, müssen Mutter und Tochter kreativ in der Gestaltung werden.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3-8: Warner Bros. Discovery, Inc.