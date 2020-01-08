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Tiny House, Big Living

Das Tiny-Yoga-Studio

HGTVFolge vom 08.01.2020
Das Tiny-Yoga-Studio

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Tiny House, Big Living

Folge vom 08.01.2020: Das Tiny-Yoga-Studio

21 Min.Folge vom 08.01.2020

Abby und ihre Mum bauen ein offen gestaltetes Tiny House, in dem sie Wohnen, Yoga-Kurse und Fitness-Training vereinen können. Das Tiny House steht auf einem Anhänger und kommt mit Schlafboden auf 26,5 Quadratmeter. Um all ihre Ideen umsetzen zu können, müssen Mutter und Tochter kreativ in der Gestaltung werden.

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