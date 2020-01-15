Tiny House, Big Living
Folge vom 15.01.2020: Neuanfang in Oregon
21 Min.Folge vom 15.01.2020
Der Bio-Bauer Michael möchte sich seit Jahren verkleinern, denn er lebt auf 400 Quadratmetern. Er gibt sein Vorhaben in die Hände von Profis, die ein Tiny House nach seinen Wünschen in seiner Heimatstadt bauen. Der Wohnbereich wird drinnen und draußen gestaltet, auch ein smartes Beleuchtungssystem wird integriert. Sein Budget beträgt 100.000 US-Dollar, was einige zusätzliche Gadgets ermöglicht.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3-8: Warner Bros. Discovery, Inc.