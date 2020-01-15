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Tiny House, Big Living

Neuanfang in Oregon

HGTVFolge vom 15.01.2020
Neuanfang in Oregon

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Tiny House, Big Living

Folge vom 15.01.2020: Neuanfang in Oregon

21 Min.Folge vom 15.01.2020

Der Bio-Bauer Michael möchte sich seit Jahren verkleinern, denn er lebt auf 400 Quadratmetern. Er gibt sein Vorhaben in die Hände von Profis, die ein Tiny House nach seinen Wünschen in seiner Heimatstadt bauen. Der Wohnbereich wird drinnen und draußen gestaltet, auch ein smartes Beleuchtungssystem wird integriert. Sein Budget beträgt 100.000 US-Dollar, was einige zusätzliche Gadgets ermöglicht.

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