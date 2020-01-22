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Tiny House, Big Living

Tiny House für große Leute

HGTVFolge vom 22.01.2020
Tiny House für große Leute

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Tiny House, Big Living

Folge vom 22.01.2020: Tiny House für große Leute

21 Min.Folge vom 22.01.2020

Die Studentin Emma und der Wirtschaftsprüfer Clay haben sich vor einem Jahr kennengelernt. Als die beiden darüber nachdachten, zusammenzuziehen, kam schnell die Idee für ein Tiny House auf. Sie bauen es auf einem Grundstück in der Natur und wollen es dann überall dahin stellen, wo sie gerade leben möchten. Das wichtigste: Clay ist zwei Meter groß und die Einrichtung soll höhenverstellbar sein.

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