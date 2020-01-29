Neues Glück für WeinliebhaberJetzt kostenlos streamen
Tiny House, Big Living
Folge vom 29.01.2020: Neues Glück für Weinliebhaber
21 Min.Folge vom 29.01.2020
Jen ist Weinliebhaberin und träumt schon lange von einem Tiny House in der Weinregion von Ohio. Mit ihrem Freund Bob plant sie ihr neues Zuhause. Das Häuschen liegt an einem Teich und soll rustikal mit vielen Fenstern designt werden. Eine Treppe führt zu einem Schlafboden und bietet sogar Platz für Gäste. Das Interior ist außerdem von der Weinregion inspiriert.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3-8: Warner Bros. Discovery, Inc.