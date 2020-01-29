Tiny House, Big Living
Folge vom 29.01.2020: Kleiner Wolkenkratzer
21 Min.Folge vom 29.01.2020
Molly ist Schauspielerin und Malerin. Nachdem bei ihr Epilepsie diagnostiziert wurde, zieht sie zurück zu ihrer Familie. Jetzt plant sie mit ihrem Vater ein Tiny House im Garten ihrer Schwester. Das Häuschen bekommt einige Features, wie ein ausfahrbares Dach und einen Flachbild-TV auf Knopfdruck. Das ermöglicht Platz für ein normales Bett, ein Badezimmer und ein Wohnzimmer.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3-8: Warner Bros. Discovery, Inc.