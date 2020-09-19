XXS Traumhaus auf der BirnenplantageJetzt kostenlos streamen
Tiny House - Klein, aber oho
Folge vom 19.09.2020: XXS Traumhaus auf der Birnenplantage
22 Min. Folge vom 19.09.2020 Ab 12
Adam und Karen wollen die Stadt hinter sich lassen und ein entschleunigtes Leben auf dem Land führen. Für Adam würden 50 Quadratmeter völlig ausreichen, Karen arbeitet jedoch als Lehrerin und Künstlerin und braucht Stauraum für ihre Utensilien und ihr Arbeitsmaterial. Werden die beiden einen Kompromiss finden?
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.