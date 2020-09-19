Zum Inhalt springenBarrierefrei
XXS Traumhaus auf der Birnenplantage

HGTV
22 Min. Ab 12

Adam und Karen wollen die Stadt hinter sich lassen und ein entschleunigtes Leben auf dem Land führen. Für Adam würden 50 Quadratmeter völlig ausreichen, Karen arbeitet jedoch als Lehrerin und Künstlerin und braucht Stauraum für ihre Utensilien und ihr Arbeitsmaterial. Werden die beiden einen Kompromiss finden?

