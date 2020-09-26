Tiny House - Klein, aber oho
Folge vom 26.09.2020: XXS Traumhaus auf Rädern
21 Min.Folge vom 26.09.2020Ab 12
Nikis Kinder sind ausgeflogen und sie beschließt, ihren neuen Lebensabschnitt in einem XXS-Traumhaus zu beginnen. Sie und ihr Lebensgefährte Tudor wollen auf 30 Quadratmetern glücklich werden und die Freiheit haben, ihr Haus überallhin zu bewegen. Wichtig: eine voll ausgestattete Küche und ein geräumiges Bad.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.