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Tiny House - Klein, aber oho

HGTVFolge vom 18.07.2020
Bereit für Veränderungen

Bereit für VeränderungenJetzt kostenlos streamen

Tiny House - Klein, aber oho

Folge vom 18.07.2020: Bereit für Veränderungen

19 Min.Folge vom 18.07.2020Ab 12

Aussteiger und Lehrer Joel zieht es vom Wald zurück in die Zivilisation - alte Gewohnheiten inklusive! Er möchte näher an Rockport wohnen, wo sich seine Arbeitsstelle befindet. Er verkauft sein abgelegenes Tiny House mit Plumpsklo und besichtigt neue Minihäuser mit richtigem Badezimmer und Flair. Am liebsten hätte Joel auch einen Garten mit Hühnern vor der Tür.

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