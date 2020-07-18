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Tiny House - Klein, aber oho

HGTVFolge vom 18.07.2020
Kleine Pferdefarm

Kleine PferdefarmJetzt kostenlos streamen

Tiny House - Klein, aber oho

Folge vom 18.07.2020: Kleine Pferdefarm

20 Min.Folge vom 18.07.2020Ab 12

Allie und Jeremy suchen ein Tiny House mit viel Land in Lexington, Kentucky. Das Paar sucht aber nicht einfach nur ein Haus: Sie wollen ihre Fähigkeiten zusammenführen und eine therapeutische Pferdefarm eröffnen, wo sie Reitstunden und spirituelle Begleitung anbieten. Dafür benötigen sie mindestens 2,5 Hektar Land - eine Herausforderung für die Maklerin, die bei der Suche unterstützt.

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