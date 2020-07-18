Tiny House - Klein, aber oho
Folge vom 18.07.2020: Idealisten auf Reisen
20 Min.Folge vom 18.07.2020Ab 12
Ein Paar aus Charleston, South Carolina, ist sich einig, dass sie ihr Leben vereinfachen müssen. Sie wollen in ein Tiny House in der Natur ziehen, das gleichzeitig genügend Platz für sie und ihre Hunde bietet. Doch ihr Geschmack könnte unterschiedlicher nicht sein und erschwert die Suche nach einem geeigneten Zuhause.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.