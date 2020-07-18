Folge vom 18.07.2020
Klein, aber nachhaltigJetzt kostenlos streamen
Tiny House - Klein, aber oho
Folge vom 18.07.2020: Klein, aber nachhaltig
20 Min.Folge vom 18.07.2020Ab 12
Der frisch geschiedene Girard will seinen neuen Lebensabschnitt in einem Tiny House beginnen. Er sucht nach einem Häuschen auf Rädern, um je nach Lust den Standort zu wechseln. Außerdem soll das Haus nachhaltig sein - mit Solarstrom und einer Komposttoilette. Damit der Neustart gelingt, zeigt Immobilienmakler Kimo Quance Girard ein Modellhaus auf Rädern.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2: Warner Bros. Discovery, Inc.