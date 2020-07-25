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Tiny House - Klein, aber oho

Der kleine kalifornische Traum

HGTVFolge vom 25.07.2020
Der kleine kalifornische Traum

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Tiny House - Klein, aber oho

Folge vom 25.07.2020: Der kleine kalifornische Traum

20 Min.Folge vom 25.07.2020Ab 12

Bassist Mark will sein Leben überschaubarer gestalten, denn im Moment lebt er alleine auf 300 Quadratmetern in der Nähe von Nashville. Jetzt möchte er sich auf etwa dreißig Quadratmeter in Santa Barbara verkleinern, um Geld zu sparen und mehr Zeit für ...

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