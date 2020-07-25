Der kleine kalifornische TraumJetzt kostenlos streamen
Tiny House - Klein, aber oho
Folge vom 25.07.2020: Der kleine kalifornische Traum
20 Min.Folge vom 25.07.2020Ab 12
Bassist Mark will sein Leben überschaubarer gestalten, denn im Moment lebt er alleine auf 300 Quadratmetern in der Nähe von Nashville. Jetzt möchte er sich auf etwa dreißig Quadratmeter in Santa Barbara verkleinern, um Geld zu sparen und mehr Zeit für ...
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.