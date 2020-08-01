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Tiny House - Klein, aber oho

Die Kinder sind aus dem Haus

HGTVFolge vom 01.08.2020
Die Kinder sind aus dem Haus

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Tiny House - Klein, aber oho

Folge vom 01.08.2020: Die Kinder sind aus dem Haus

21 Min.Folge vom 01.08.2020Ab 12

Als Tracys Kinder erwachsen sind, möchte die Ingenieurin auf Reisen gehen. Ihr Haus will sie dabei immer dabei haben. Die Lösung: ein mobiles Tiny House. Sie sucht nach einem modernen und minimalistischen Häuschen. Die Profi-Cheerleaderin und Tracys ...

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