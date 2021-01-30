Kleiner Luxus im MärchenlookJetzt kostenlos streamen
Tiny Luxury - Kleine Traumhäuser
Folge vom 30.01.2021: Kleiner Luxus im Märchenlook
20 Min.Folge vom 30.01.2021
Jennifer lebt und arbeitet als Kosmetikerin in Suisun City in Kalifornien. Sie hat keine Lust mehr auf hohe Mieten und möchte ihren Traum von einem Tiny House in die Tat umsetzen. Sie liebt Drachen und Feen und deshalb soll ihr neues Zuhause ein märchenhaftes Design ausstrahlen. Tyson plant dafür eine verträumte Wendeltreppe, während sich Michelle auf den skurrilen Designwunsch ihrer Kundin fokussiert.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 3: Warner Bros. Discovery, Inc.