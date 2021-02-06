Eine Familie auf großer FahrtJetzt kostenlos streamen
Tiny Luxury - Kleine Traumhäuser
Folge vom 06.02.2021: Eine Familie auf großer Fahrt
21 Min.Folge vom 06.02.2021
Kevin und Ally leben mit ihren Zwillingen in Seattle, Washington. Sie möchten sich raum- und kostenmäßig reduzieren und das, was ein Tiny House ausmacht, genießen. Auf ihren gewohnten Komfort möchten sie trotzdem nicht verzichten. Tyson und Michelle designen ein Minihaus mit Wohnküche, einem gemütlichen Wohnbereich aus Zedernholz und einem kindersicheren Kamin. Das perfekte Zuhause für die junge Familie!
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3: Warner Bros. Discovery, Inc.