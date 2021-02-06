Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Tiny Luxury - Kleine Traumhäuser

Eine Familie auf großer Fahrt

HGTVFolge vom 06.02.2021
Eine Familie auf großer Fahrt

Eine Familie auf großer FahrtJetzt kostenlos streamen

Tiny Luxury - Kleine Traumhäuser

Folge vom 06.02.2021: Eine Familie auf großer Fahrt

21 Min.Folge vom 06.02.2021

Kevin und Ally leben mit ihren Zwillingen in Seattle, Washington. Sie möchten sich raum- und kostenmäßig reduzieren und das, was ein Tiny House ausmacht, genießen. Auf ihren gewohnten Komfort möchten sie trotzdem nicht verzichten. Tyson und Michelle designen ein Minihaus mit Wohnküche, einem gemütlichen Wohnbereich aus Zedernholz und einem kindersicheren Kamin. Das perfekte Zuhause für die junge Familie!

Alle verfügbaren Folgen