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"Tirol heute"-Sommergespräche

Langfassung: "Tirol heute"-Sommergespräch mit Anton Mattle (ÖVP)

ORF2Staffel 1Folge 2vom 24.08.2026
Langfassung: "Tirol heute"-Sommergespräch mit Anton Mattle (ÖVP)

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"Tirol heute"-Sommergespräche

Folge 2: Langfassung: "Tirol heute"-Sommergespräch mit Anton Mattle (ÖVP)

22 Min.Folge vom 24.08.2026

Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) wird ab September Agenden seiner Parteikollegin, der zurückgetretenen Landesrätin Astrid Mair, übernehmen. Darüber und über seine Ziele für die anstehende Landtagswahl sprach Mattle im letzten ORF Tirol Sommergespräch mit Martin Papst. Sendungshinweis: Tirol heute, 24.08.2026, 19.00 Uhr in ORF 2 Tirol

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