Langfassung: "Tirol heute"-Sommergespräch mit Anton Mattle (ÖVP)Jetzt kostenlos streamen
"Tirol heute"-Sommergespräche
Folge 2: Langfassung: "Tirol heute"-Sommergespräch mit Anton Mattle (ÖVP)
22 Min.Folge vom 24.08.2026
Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) wird ab September Agenden seiner Parteikollegin, der zurückgetretenen Landesrätin Astrid Mair, übernehmen. Darüber und über seine Ziele für die anstehende Landtagswahl sprach Mattle im letzten ORF Tirol Sommergespräch mit Martin Papst. Sendungshinweis: Tirol heute, 24.08.2026, 19.00 Uhr in ORF 2 Tirol
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