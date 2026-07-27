Staffel 1Folge 72vom 27.07.2026
Langfassung: "Tirol heute"-Sommergespräch mit Gebi Mair (Grüne)Jetzt kostenlos streamen
"Tirol heute"-Sommergespräche
Folge 72: Langfassung: "Tirol heute"-Sommergespräch mit Gebi Mair (Grüne)
20 Min.Folge vom 27.07.2026
Klubobmann der Grünen im Tiroler Landtag, Gebi Mair, sprach im Sommergespräch über die bevorstehende Wahl. Themen waren unter anderem die mögliche Entwicklung des Wahlergebnisses, denkbare Koalitionen und die Rolle der Grünen in der Politik. Mair betonte, dass es die Grünen in der Regierung brauche und die Partei sich weiterhin um eine konstruktive Zusammenarbeit bemühe. Inhaltliche Schwerpunkte der Grünen seien dabei vor allem leistbares Wohnen, Maßnahmen für eine gute Energiewende sowie passende Verkehrsmaßnahmen. Sendungshinweis: "Tirol heute" vom 27.07.2026 um 19 Uhr.
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