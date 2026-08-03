Langfassung: "Tirol heute"-Sommergespräch mit Andrea Haselwanter-Schneider (Liste Fritz)Jetzt kostenlos streamen
"Tirol heute"-Sommergespräche
Folge 73: Langfassung: "Tirol heute"-Sommergespräch mit Andrea Haselwanter-Schneider (Liste Fritz)
20 Min.Folge vom 03.08.2026
Andrea Haselwanter-Schneider erörterte im ORF-Tirol-Sommergespräch die politischen Ziele der Liste Fritz für die kommende Landtagswahl in Tirol. Trotz der aktuellen Umfragewerte, die hinter den Erwartungen zurückbleiben, sieht die Partei Chancen, in eine Regierungskoalition einzutreten. Sendungshinweis: Tirol heute, 3. August 2026, 19.00 Uhr in ORF 2 Tirol
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