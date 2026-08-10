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"Tirol heute"-Sommergespräche

Langfassung:"ORF Tirol Sommergespräch" mit Philip Wohlgemuth (SPÖ)

ORF2Staffel 1Folge 73vom 10.08.2026
Langfassung:"ORF Tirol Sommergespräch" mit Philip Wohlgemuth (SPÖ)

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"Tirol heute"-Sommergespräche

Folge 73: Langfassung:"ORF Tirol Sommergespräch" mit Philip Wohlgemuth (SPÖ)

21 Min.Folge vom 10.08.2026

Die Baulandmobilisierung, der Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung, Investitionen in die Wohnbauförderung: Das seien einige der Erfolge, die der Regierungskoalition zu verdanken sind, sagt Landeshauptmannstellvertreter Philip Wohlgemuth. Der Tiroler SPÖ-Chef war zu Gast im ORF-Tirol-Sommergespräch mit Chefredakteur Georg Laich. Sendungshinweis: Tirol heute, 10.08.2026, 19.00 Uhr in ORF 2 Tirol

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