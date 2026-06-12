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Tirol heute
Folge 1147: Tirol heute vom 12.06.2026
19 Min.Folge vom 12.06.2026
Clemens Pig zum ORF-Generaldirektor gewählt | Post plant Ausbau mit 30 neuen Stellen | Meldungen | Fokus auf Ehrenamt beim Tag der Herzlichkeit | Egger-Lienz-Ausstellung auf Schloss Bruck
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