Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Titanen aus Stahl

Ein Feuerwehrauto wird zum Betonmischer

DMAXFolge vom 17.10.2023
Ein Feuerwehrauto wird zum Betonmischer

Ein Feuerwehrauto wird zum BetonmischerJetzt kostenlos streamen

Titanen aus Stahl

Folge vom 17.10.2023: Ein Feuerwehrauto wird zum Betonmischer

45 Min.Folge vom 17.10.2023Ab 12

Detlef Gossow und seine Schrauber-Truppe verzweifeln an ihrem DO 56. Der Doppeldeckerbus ist für Ausflugsfahrten gebucht. Aber vorher müssen die Männer ein Zwischenlager an der Gelenkwelle austauschen und die Reparaturarbeiten gestalten sich kompliziert. Mario Jandric motzt unterdessen bei „Roadside Hot Rods“ betagte Oldtimer auf. Der Kfz-Experte soll in einen Ford Model A, Baujahr 1931, einen neuen Vierzylinder-Motor einbauen. Und Helmut Hoffmann und sein Sohn Sascha bekommen es in dieser Folge mit einem Betonmischer aus den Siebzigerjahren zu tun.

Alle verfügbaren Folgen