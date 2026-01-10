Schlaue Schneekanonen & mehr Durchblick im WinterJetzt kostenlos streamen
TM Wissen kompakt
Folge 81: Schlaue Schneekanonen & mehr Durchblick im Winter
24 Min.Folge vom 10.01.2026
Wissen auf den Punkt gebracht, mit Dr. Gernot Grömer. Themen: Energiesparende Schneekanonen // Erfindung Skilift // Brille, die nicht beschlägt // Mega-Eisbrecher // Vergängliche Kunst buddhistischer Mönche
