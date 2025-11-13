Reaktorunfall als HärtetestJetzt kostenlos streamen
TM Wissen
Folge 36: Reaktorunfall als Härtetest
48 Min.Folge vom 13.11.2025
diesmal bei TM Wissen: Wächst im Waldviertel die Zukunft der Pharmaindustrie? // Wie wird CO2 zum wertvollen Rohstoff? // Wie einsatzbereit sind Roboter im Katastrophenfall? // Wie lernen Roboter fühlen? // Ist Safran Österreichs neues Gold? // Warum können wir ohne Schimmel nicht leben? // Wie kam das Gulasch zu uns?
