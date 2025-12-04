Zum Inhalt springenBarrierefrei
ServusTVStaffel 1Folge 37vom 04.12.2025
47 Min.Folge vom 04.12.2025

Diesmal mit Philipp McAllister. Themen: Wie dehnen wir richtig? // Wie schützt ein neuartiger Schlafsack Obdachlose? // Was zeichnet ein echtes Wiener Schnitzel aus? // Was macht Porzellan so besonders? // Wie vielseitig sind Artischocken? // Wie beeinflussen Ameisen das Jagdverhalten von Löwen?

