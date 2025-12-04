Dehnen - Wundermittel oder Zeitverschwendung?Jetzt kostenlos streamen
TM Wissen
Folge 37: Dehnen - Wundermittel oder Zeitverschwendung?
47 Min.Folge vom 04.12.2025
Diesmal mit Philipp McAllister. Themen: Wie dehnen wir richtig? // Wie schützt ein neuartiger Schlafsack Obdachlose? // Was zeichnet ein echtes Wiener Schnitzel aus? // Was macht Porzellan so besonders? // Wie vielseitig sind Artischocken? // Wie beeinflussen Ameisen das Jagdverhalten von Löwen?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
TM Wissen
Alle 2 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0