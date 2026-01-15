Flirtkiller "Ick-Moment"?Jetzt kostenlos streamen
TM Wissen
Folge 39: Flirtkiller "Ick-Moment"?
47 Min.Folge vom 15.01.2026
Diesmal klärt Astro-Physiker Dr. Gernot Grömer folgende Fragen: Liefern Gletscherbakterien neue Antibiotika? // Warum sind überall Fibonacci-Zahlen? // Warum ist der Ick-Moment ein Flirtkiller? // Wie bekämpfen wir die Meerneunaugen? // Wie baut man sich eine Sternwarte? // Wie hilft ein Pilz dem Rennsport? // Wie wird aus Zucker Watte?
