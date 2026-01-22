Im Einklang mit der NaturJetzt kostenlos streamen
TM Wissen
Folge 1: Im Einklang mit der Natur
47 Min.Folge vom 22.01.2026
Diesmal bei TM Wissen: Können wir in Österreich Soja anbauen? // Wie nützlich sind Laufkäfer bei der Schädlingsbekämpfung? // Warum ist Seegras so wichtig? // Wie kommen alte Hefestämme ins Bier? // Was passiert bei der Gärung? // Wie hilft K.I. bei der Weinprobe?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
TM Wissen
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Wissenschaft, Umwelt, Technologie, Gemeinschaft
Altersfreigabe:
0