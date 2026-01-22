Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
TM Wissen

Im Einklang mit der Natur

ServusTVStaffel 2Folge 1vom 22.01.2026
Im Einklang mit der Natur

Im Einklang mit der NaturJetzt kostenlos streamen

TM Wissen

Folge 1: Im Einklang mit der Natur

47 Min.Folge vom 22.01.2026

Diesmal bei TM Wissen: Können wir in Österreich Soja anbauen? // Wie nützlich sind Laufkäfer bei der Schädlingsbekämpfung? // Warum ist Seegras so wichtig? // Wie kommen alte Hefestämme ins Bier? // Was passiert bei der Gärung? // Wie hilft K.I. bei der Weinprobe?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

TM Wissen
ServusTV
TM Wissen

TM Wissen

Alle 2 Staffeln und Folgen