TM Wissen
Folge 2: Lebenselixier Wasser
47 Min.Folge vom 10.12.2025
Warum ist ein im Altausseer See ein Wald? // Wie kommen Kabel ins Meer? // Wie wäre eine Welt ohne Wasser? // Wie wird die Zebramuschel zum Sensor für Wasserqualität? // Wie viel Wasser soll man trinken? // Wie gelingt der perfekte Espresso? // Wer hat den Cappuccino erfunden?
TM Wissen
