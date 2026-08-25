Kopf, Körper - Kraftausdrücke?Jetzt kostenlos streamen
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Folge 5: Kopf, Körper - Kraftausdrücke?
48 Min.Folge vom 25.08.2026
In dieser Spezialausgabe präsentiert Astro-Physiker Gernot Grömer folgende Themen: Wie lernt man besser? // Macht Kreatin mehr Muskeln? // Wie kommt das Bild ins Zuckerl? // Warum fluchen wir? // Wie retten sich Museen vor Schädlingen? // Wie lebendig ist der Meeresboden?
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