Tobie Lolness – Kleine Welt, großes Abenteuer: Kleiner Frühling - Teil 1Jetzt kostenlos streamen
Tobie Lolness - Kleine Welt, großes Abenteuer
Folge 23: Tobie Lolness – Kleine Welt, großes Abenteuer: Kleiner Frühling - Teil 1
24 Min.Folge vom 29.11.2025
Gemeinsam gelingt es Tobie und seinen Freunden, den Krater zu stürmen. Doch Jo Mitch und Tigre haben Tobies Eltern erneut entführt und als Geiseln genommen. Das Team teilt sich auf und beginnt überall nach ihnen zu suchen. Als Leo erfährt, dass Jo Mitch auf der Flucht ist, macht er sich sogleich auf den Weg, um diesen zu fangen. Währenddessen haben Mitchs Gehilfen das Herz von Bala?na in Tobies Höhle gefunden und an ihren Herren übergeben … Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Tant Mieux Prod/Umedia/
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Tobie Lolness - Kleine Welt, großes Abenteuer
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0