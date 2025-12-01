Tobie Lolness - Kleine Welt, großes Abenteuer: Kleiner Frühling - Teil 2Jetzt kostenlos streamen
Tobie Lolness - Kleine Welt, großes Abenteuer
Folge 24: Tobie Lolness - Kleine Welt, großes Abenteuer: Kleiner Frühling - Teil 2
24 Min.Folge vom 01.12.2025
Jo Mitch ist mit Tobies Eltern als Geiseln weiterhin auf der Flucht. Das gesamte Team sucht unermüdlich nach ihnen und ist Jo dicht auf den Fersen. Doch der Fiesling ruft all seine verbliebenen Anhänger zusammen und bereitet sich auf den letzten großen Kampf vor. Er wähnt sich siegessicher, da er nun auch die geniale Erfindung von Professor Lolness besitzt. Doch während Jo Mitch sich mit seinen Verbündeten berät, stürmen Tobie und seine Freunde deren Treffen. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Tant Mieux Prod/Umedia
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Tobie Lolness - Kleine Welt, großes Abenteuer
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0