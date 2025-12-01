Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Tobie Lolness - Kleine Welt, großes Abenteuer

Tobie Lolness - Kleine Welt, großes Abenteuer: Kleiner Frühling - Teil 2

ORF KidsStaffel 1Folge 24vom 01.12.2025
Tobie Lolness - Kleine Welt, großes Abenteuer: Kleiner Frühling - Teil 2

Tobie Lolness - Kleine Welt, großes Abenteuer: Kleiner Frühling - Teil 2Jetzt kostenlos streamen

Tobie Lolness - Kleine Welt, großes Abenteuer

Folge 24: Tobie Lolness - Kleine Welt, großes Abenteuer: Kleiner Frühling - Teil 2

24 Min.Folge vom 01.12.2025

Jo Mitch ist mit Tobies Eltern als Geiseln weiterhin auf der Flucht. Das gesamte Team sucht unermüdlich nach ihnen und ist Jo dicht auf den Fersen. Doch der Fiesling ruft all seine verbliebenen Anhänger zusammen und bereitet sich auf den letzten großen Kampf vor. Er wähnt sich siegessicher, da er nun auch die geniale Erfindung von Professor Lolness besitzt. Doch während Jo Mitch sich mit seinen Verbündeten berät, stürmen Tobie und seine Freunde deren Treffen. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Tant Mieux Prod/Umedia

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Tobie Lolness - Kleine Welt, großes Abenteuer
ORF Kids
Tobie Lolness - Kleine Welt, großes Abenteuer

Tobie Lolness - Kleine Welt, großes Abenteuer

Alle 1 Staffeln und Folgen