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Tobie Lolness - Kleine Welt, großes Abenteuer

Tobie Lolness - Kleine Welt, großes Abenteuer: Feuer im Grasland - Teil 1

ORF KidsStaffel 1Folge 25vom 02.12.2025
Tobie Lolness - Kleine Welt, großes Abenteuer: Feuer im Grasland - Teil 1

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Tobie Lolness - Kleine Welt, großes Abenteuer

Folge 25: Tobie Lolness - Kleine Welt, großes Abenteuer: Feuer im Grasland - Teil 1

24 Min.Folge vom 02.12.2025

Tobie hat seine Eltern endlich aus der Gefangenschaft befreit. Währenddessen ist Jo Mitch vom Baum gestürzt und im Grasland gelandet. Leo macht sich sofort auf die Suche nach ihm. Tobie ist sehr glücklich, nun endlich wieder mit seinen Eltern vereint zu sein, doch als plötzlich ein Feuer ausbricht, droht schon wieder die nächste Gefahr. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Tant Mieux Prod/Umedia

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