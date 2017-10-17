Tödliche Stille
Folge vom 17.10.2017: Tödliche Moorlandschaft
44 Min.Folge vom 17.10.2017Ab 16
St. Augustine in Florida zieht mit seinem sonnigen Klima das ganze Jahr über Touristen und Strandbesucher an. Der perfekte Ort für einen Neustart für Alicia Eakins aus Pennsylvania. Seit ihre Eltern bei einem schlimmen Unfall getötet wurden, will die 24-Jährige die Vergangenheit endlich hinter sich lassen. Doch Job- und Wohnungssuche in St. Augustine gestalten sich schwierig. Und so ist Alicia froh, als sie RJ Faba kennenlernt, einen sympathischen Mann, der mit seiner Mutter ein Haus im Moor bewohnt. Wenig später zieht die junge Frau in das abgelegene Anwesen - und ahnt nicht, dass die Moorlandschaft für sie zur Falle werden wird.
