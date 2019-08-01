Tödliche Stille
Folge vom 01.08.2019: Aufbruch in den Tod
44 Min.Folge vom 01.08.2019Ab 16
Kevin Thorpe und Laura Craig aus Ridgecrest, Kalifornien, sind frisch verliebt und träumen davon, ein neues Leben zu beginnen. An einem Januarmorgen packen sie ihre Sachen ins Auto und brechen auf Richtung Oregon. Da sie die Strecke in malerischer Landschaft genießen wollen, lassen sie sich bei ihrer Fahrt viel Zeit und verbringen einige entspannte Road-Trip-Tage - bis sie eine Autopanne haben: Ein platter Reifen hindert das Pärchen am Weiterfahren, und so sitzen die beiden irgendwo hinter der Kleinstadt Madeline fest und müssen mitten in der Nacht eine Tankstelle aufsuchen, um einen Ersatzreifen zu organisieren. Doch diese Aktion nimmt ein schreckliches Ende.
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
