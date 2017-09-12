Tödliche Stille
Folge vom 12.09.2017: Todespfad
44 Min.Folge vom 12.09.2017Ab 12
Im Mai 1981 wandern die Sozialarbeiter Bobby Mountford und Susan Ramsey auf dem abgelegenen Appalachian Trail zwischen Georgia und Maine. Als sie einem Fremden begegnen, der sich als Randall Lee Smith vorstellt und die beiden ein Stück begleiten will, ahnen sie nicht, welcher Alptraum ihnen bevorsteht. 27 Jahre später sind Sean Farmer und Scott Johnson auf demselben Abschnitt des Trails unterwegs und wollen am Dismal Creek angeln gehen. Auch sie treffen in der Wildnis auf einen Unbekannten. Er erzählt den jungen Männern vom brutalen Mord an den Sozialarbeitern, der an etwa der gleichen Stelle stattgefunden hatte - und zieht plötzlich eine Waffe.
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Altersfreigabe:
12
