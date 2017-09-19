Tödliche Stille
Folge vom 19.09.2017: Der Todeshügel
44 Min.Folge vom 19.09.2017Ab 16
Ashley Freeman und Mike Grinnan sind ein verliebtes junges Pärchen und studieren beide an der Universität in Belton, Texas. Mike möchte Ashley seinen Eltern vorstellen und nimmt sie mit nach Duncanville, wo die Grinnans leben. Nach einem etwas anstrengenden Familientag möchten die zwei ungestört sein und machen mit Mikes Geländewagen eine Spritztour in das einsame Umland von Dallas. Doch in dieser Nacht sind sie nicht alleine: Ein unbekannter Mann spricht sie an und wird zudringlich. Als das Paar fliehen will, überwältigt der Unbekannte Mike und vergewaltigt die hilflose Ashley. Doch die Nacht des Grauens ist noch lange nicht zu Ende.
