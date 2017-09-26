Tödliche Stille
Folge vom 26.09.2017: Das Haus des Teufels
44 Min.Folge vom 26.09.2017Ab 12
In Chattooga County, ein wunderschönes Fleckchen Erde im Appalachen-Gebirge, gibt es völlig abgeschiedene Häuser. Eines dieser Anwesen abseits der Zivilisation ist Corpsewood Manor, das - Gerüchten zufolge - von Teufelsanbetern bewohnt wird. Als die 18-jährige Teresa Hudgins ihren neuen Freund Joey Wells zu einer Party ins Corpsewood Manor begleiten soll, zögert sie, fährt dann aber doch mit. Die Bewohner sollen hier satanistische Rituale praktizieren, und tatsächlich scheint das Interieur des Anwesens aus einem schlechten Gruselfilm zu stammen. Doch weit schlimmer und gefährlicher als die bizarren Hausbesitzer, sind die Freunde, die Joey zur Party mitgebracht hat.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.