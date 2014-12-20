Tödliche Verwandtschaft
Folge vom 20.12.2014: Die Stiles
44 Min.Folge vom 20.12.2014Ab 16
Familie Stiles hat ein hartes Los: Seit Generationen wird hier eine schwere Missbildung namens Ektrodaktylie weitervererbt, die zu verstümmelten Händen und Füßen führt. Doch die Stiles sind ein Schausteller-Clan und haben es geschafft, ihre Deformationen in ein profitables Geschäftsmodell zu verwandeln: Als „Lobster Family“ stehen sie jeden Tag auf der Bühne und präsentieren ihre scherenartigen Gliedmaßen im Rampenlicht. Doch hinter den Kulissen herrscht das Familienoberhaupt der Stiles mit grausamer Gewalt, die alle über sich ergehen lassen, bis es schließlich zu einem blutigen Verbrechen kommt.
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Genre:Krimi, Dokumentation
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 2-4: Warner Bros. Discovery, Inc.