Tödliche Verwandtschaft
Folge vom 01.03.2016: Die Johnston Brüder
44 Min.Folge vom 01.03.2016Ab 12
Drei Brüder bauen ein kriminelles Imperium auf. Bruce, Norman und David Johnston treiben ihr Unwesen im US-Bundesstaat Pennsylvania: Sie steigen in Häuser ein, klauen Schmuck, teure Autos, Traktoren oder Antiquitäten und verkaufen die heiße Ware anschließend gewinnbringend auf dem Schwarzmarkt. Absolut niemand ist sicher vor der berüchtigten Johnston-Gang. Auf dem Höhepunkt ihrer kriminellen Karriere machen die Brüder Millionen mit ihrem räuberischen Geschäft. Doch das FBI ist ihnen bereits auf der Spur. Als sich die Schlinge langsam enger zieht, beginnt die Gang lästige Mitwisser für immer zu beseitigen - ein folgenschwerer Fehler, denn der Verräter kommt aus den eigenen Reihen der Familie.
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Genre:Krimi, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-4: Warner Bros. Discovery, Inc.