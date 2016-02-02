Tödliche Verwandtschaft
Folge vom 02.02.2016: Auf der Flucht
45 Min.Folge vom 02.02.2016Ab 12
Gary Tison ist für seine Familie wie ein Sektenführer und in den Augen seiner Frau und Kinder der perfekte Vater. Als Gary für mehrere Jahre ins Gefängnis muss, planen die Söhne seinen Ausbruch. Auf der Flucht zieht die Tison-Gang eine blutige Schneise durchs Land und begeht ein schreckliches Verbrechen nach dem anderen. Ihre ersten Opfer sind John und Donna Lyons und ihre Kinder, die in Omaha, Nebraska, Verwandte besuchen wollen. Der Familienvater hält am Straßenrand an, um zu helfen, als er einen jungen Mann neben seinem scheinbar defekten Wagen sieht. Doch seine Hilfsbereitschaft endet in einem entsetzlichen Blutbad, nachdem vier Bewaffnete aus dem Gebüsch springen.
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Genre:Krimi, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-4: Warner Bros. Discovery, Inc.