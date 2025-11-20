Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Tödliches Spiel - Das Live-Krimi-Dinner

ORF2Staffel 1Folge 6vom 20.11.2025
Tödliches Spiel: Max Giermann zwischen Größenwahn und Verletzlichkeit

Tödliches Spiel: Max Giermann zwischen Größenwahn und VerletzlichkeitJetzt kostenlos streamen

Tödliches Spiel - Das Live-Krimi-Dinner

Folge 6: Tödliches Spiel: Max Giermann zwischen Größenwahn und Verletzlichkeit

1 Min.Folge vom 20.11.2025

Max Giermann ist Anselm Kampstahl, der exzentrische Erfinder und älteste Sohn, der zwischen Größenwahn und Verletzlichkeit um die Nachfolge kämpft.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Tödliches Spiel - Das Live-Krimi-Dinner
ORF2

Tödliches Spiel - Das Live-Krimi-Dinner

Alle 1 Staffeln und Folgen