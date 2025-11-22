Tödliches Spiel: Das Krimi-DinnerJetzt kostenlos streamen
Tödliches Spiel - Das Live-Krimi-Dinner
Folge 1: Tödliches Spiel: Das Krimi-Dinner
Ein Dinner, ein Mord und ein improvisierter Kriminalfall voller Wendungen: Die hochkarätig besetzten Schauspieler kannten nur ihre Rollen. Das Publikum ermittelte hautnah mit. Hinweis der Redaktion: Bitte nicht mehr anrufen. Die Anrufmöglichkeit bestand nur während der Live-Übertragung. Inhalt: Ein Geburtstagsdinner, ein Mord und ein tödliches Spiel voller unerwarteter Wendungen: In "Tödliches Spiel: Das Krimi-Dinner" entfaltet sich ein improvisierter Kriminalfall. Das starbesetzte Schauspielensemble kannte nur seine Rollen– nicht jedoch den Verlauf der Ereignisse. Gesteuert wurde das Geschehen von zwei prominenten Spielleitern: Axel Prahl als Erzähler Harry, der im Hintergrund Hinweise sammelte und das Puzzle ordnete, und Jan Josef Liefers als Maurice, der direkt im Schloss agierte und die Ereignisse immer wieder in neue Bahnen lenkte. Besetzung: Uwe Ochsenknecht als charismatischer Patriarch Maximilian Kampstahl Martina Hill als elegante Zoé Kampstahl Max Giermann ist der exzentrische Erfinder Anselm Kampstahl Verena Altenberger spielt die kluge Eila Kampstahl Annette Frier als brillante Psychiaterin Helene Blesnik Serkan Kaya mimt den loyalen Anwalt Dr. Philipp Menasse Juergen Maurer ist Chauffeur und Sicherheitschef Rocco Bildquelle: ORF/ARD Degeto/Constantin Entertainment/Julia Baier/Creative Direction: Alexander Groth
