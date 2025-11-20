Tödliches Spiel: Uwe Ochsenknecht als kühler PatriarchJetzt kostenlos streamen
Tödliches Spiel - Das Live-Krimi-Dinner
Folge 10: Tödliches Spiel: Uwe Ochsenknecht als kühler Patriarch
1 Min.Folge vom 20.11.2025
Was darf an einem 70. Geburtstag nicht passieren? Uwe Ochsenknecht als charismatische, aber kühle Patriarch und Brettspiel-Magnat, auch genannt „der König“, wird an seinem 70. Geburtstag zum Mittelpunkt eines gefährlichen Machtspiels.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Tödliches Spiel - Das Live-Krimi-Dinner
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0