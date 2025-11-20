Tödliches Spiel: Serkan Kaya als tief verstrickter AnwaltJetzt kostenlos streamen
Tödliches Spiel - Das Live-Krimi-Dinner
Folge 5: Tödliches Spiel: Serkan Kaya als tief verstrickter Anwalt
1 Min.Folge vom 20.11.2025
Serkan Kaya ist der charismatische, aber tief verstrickte Anwalt des Hauses, Dr. Philipp Menasse, der zwischen Loyalität, Sucht und Schulden taumelt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Tödliches Spiel - Das Live-Krimi-Dinner
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0