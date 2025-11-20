Tödliches Spiel: Juergen Maurer als loyaler SicherheitschefJetzt kostenlos streamen
Tödliches Spiel - Das Live-Krimi-Dinner
Folge 8: Tödliches Spiel: Juergen Maurer als loyaler Sicherheitschef
1 Min.Folge vom 20.11.2025
Juergen Maurer ist als Rocco der Chauffeur und Sicherheitschef, dessen Schweigen gefährlicher ist als viele Worte. Er würde aus Loyalität zum „König“ alles für ihn tun.
Tödliches Spiel - Das Live-Krimi-Dinner
