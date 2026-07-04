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Törtel

Törtel: Ein Riesen-Problem

ORF KidsStaffel 1Folge 21vom 04.07.2026
Törtel: Ein Riesen-Problem

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Törtel

Folge 21: Törtel: Ein Riesen-Problem

23 Min.Folge vom 04.07.2026

Als auf dem Parkplatz eines Morgens eine aufblasbare Reklamefigur steht, die sich hektisch und unkontrolliert bewegt, halten die Tiere sie für einen Riesen, der sie fressen möchte. Dann verschwindet Marder Kevin auch noch spurlos nahe der verdächtigen Figur. Die Tiere müssen schleunigst einen Plan entwickeln, wie sie den ungebetenen Gast wieder loswerden und Kevin wiederfinden! Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Caligari/

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