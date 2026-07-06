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Törtel

Törtel: Ausgestoßen

ORF KidsStaffel 1Folge 22vom 06.07.2026
Törtel: Ausgestoßen

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Törtel

Folge 22: Törtel: Ausgestoßen

23 Min.Folge vom 06.07.2026

Törtel hat durch eine Unachtsamkeit nicht nur sich selbst, sondern auch die anderen Tiere in Gefahr gebracht. Grrmpf nimmt ihm das schwer übel und meint, dass Törtel gar nicht zu den Wildtieren gehöre, sondern im Haus eines Menschen besser aufgehoben wäre. Als ihn tatsächlich ein junger Mann mit zu sich nach Hause nimmt, ergibt sich der zerknirschte Törtel zunächst seinem Schicksal. Doch die anderen Tiere beginnen ihn zu vermissen. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Caligari/

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